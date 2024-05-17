فابريزيو رومانو يعلن رحيل النني عن أرسنال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، رحيل محمد النني وسيدريك سواريس، عن أرسنال.

وأوضح رومانو أن الثنائي سيودعان جماهير الجانرز في مباراة إيفرتون المقبلة، حيث يغادران عقب انتهاء تعاقدهما.

وانضم لاعب خط الوسط المصري، محمد النني، لأرسنال في موسم 2015/16 قادما من بازل السويسري، في صفقة بلغت قيمتها 13 مليون يورو.

ويلاقي الجانرز نظيره إيفرتون يوم الأحد المقبل، في آخر جولة بموسم 2023/24 بالدوري الإنجليزي.

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