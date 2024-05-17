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فابريزيو يكشف سبب خلاف تشافي ورئيس وبرشلونة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف الصحفي الإيطالي"فابريزيو رومانو" سبب خلاف مدرب تشافي هرنانديز والرئيس لابورتا.

وأوضح رومانو أن المحادثات الداخلية مستمرة الآن في برشلونة، والوضع متوتر بين الرئيس لابورتا وتشافي.

وأكد فابريزيو أن حديث تشافي في المؤتمر الصحفي عن الوضع المالي وأيضا بشأن فيتور روكي، هي سبب الخلاف.

وأردف الإيطالي أن المدرب رافا ماركيز لا يزال على رأس قائمة البارسا، ويُنتظر القرار النهائي بشأن تشافي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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