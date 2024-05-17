اكتفى بالابتسام.. كولر يرفض الإجابة عن سؤال صحفي تونسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
رفض المدير الفني للنادي الأهلي، مارسيل كولر، الإجابة عن سؤال من صحفي تونسي في المؤتمر الصحفي لنهائي دوري أبطال أفريقيا.
وفي نهاية المؤتمر الصحفي، وجه صحفي تونسي لمراسيل كولر سؤال: "من سيكون أساسيا في النهائي محمد الشناوي أم مصطفى شوبير؟".
واكتفى المدرب السويسري بالابتسام ورفض الإجابة.
ويواجه الأهلي نظيره الترجي التونسي غدا السبت، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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