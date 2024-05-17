"في ذكرى ميلاد عادل إمام".. كيف كرمت مسرحية "الواد سيد الشغال" لاعبي منتخب المغرب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

في الصف الأول من أحد مسارح الإسكندرية، عام 1986، جلس 25 لاعبا لكرة القدم، يترقبون في حماس وفرح، غير مصدقين أن بينهم وبين النجم الذي أمامهم 3 أمتار لا أكثر، يجلسون في تقرب ويشيرون إليه بـ التحيات والقبلات، ويتابعون "الواد سيد الشغال"، الذي أضحك الملايين وتعدت شهرته الحدود المصرية، حتى وصلت إلى جبال الأطلس والدار البيضاء.

ووجد الفنان عادل إمام "الزعيم"، الذي يحتفل اليوم الجمعة بذكرى ميلاده الـ84، محمد حافظ مدير فرقة الفنانين المتحدين، في ذلك الوقت، في غرفته قبل رفع ستار مسرحية "الواد سيد الشغال"، الذي كان الأول بطلها، ويعرضها في أحد مسارح محافظة الإسكندرية، ليخبره بوجود نجوم منتخب المغرب في الصالة، يرغبون في التقاط الصور التذكارية معه، بعدما حجز لهم اللواء أبو شليب رئيس هيئة تنشيط السياحة بالإسكندرية، 25 مقعدا في الصف الأول، وفقا لكتاب "مغامرات وأسرار رياضية وفنية"، من تأليف محمود معروف.

ولم تكن المفاجئة للاعبي منتخب المغرب، في ذلك الوقت، التقاط الصور التذكارية مع الزعيم، ولكن ما لم توقعوه، هو خروج الأخير من وراء الستار، ليقف على خشبة المسرح ويتلقى تصفيق وتحية الجمهور الحاضر، لكنه قال لهم: "يجلس بينكم أشقاء أعزاء علينا جميعا، شرفونا ورفعوا رؤوسنا عاليا في كأس العالم، بينكم نجوم منتخب المغرب لكرة القدم و التصفيق ليس لي بل لهم".

لتتحول بعدها الصالة إلى تحيات وتصفيق متواصل لدقائق، من الجماهير إلى "أسود الأطلس"، مع هتاف بعض الحاضرين "مرحب مرحب بأهل المغرب.. مرحب مرحب بالأبطال"، وأصبح المعجبين في موقف معكوس، فبدلا من تحيتهم للنجم أمامهم، وقفوا واستداروا تجاه الجماهير، منحنيين لهم، رافعين أيديهم بالتحية.

وفي فترة الاستراحة بين الفصلين الأول والثاني، ذهب لاعبو منتخب المغرب، إلى خلف الكواليس، ووسطهم عادل إمام، يلتقطون الصور التذكارية الجماعية، ومعهم أبطال مسرحية "الواد سيد الشغال"، ولبى الزعيم طلبهم بالتقاط الصور الفردية، مع كل لاعب على حدة، وهذا تسبب في تأخير رفع ستار الفصل الثاني، لمدة نصف ساعة تقريبا، ولكنه مازحهم قائلا: "أقول لكم إيه، ما بلاش صور وتاخذوني معاكم المغرب أحسن".

وقبل عرض المسرحية، حقق منتخب المغرب إنجازا تاريخيا، في بطولة كأس العالم 1986 بالمكسيك، بالتأهل إلى دور الـ16، وتصدر أسود الأطلس مجموعتهم، التي ضمت إنجلترا وبولندا والبرتغال.