آخر تطورات انتقال مبابي الى ريال مدريد.. القصة كاملة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن النجم الفرنسي كيليان مبابي رحيله بشكل رسمي عن نادي باريس سان جيرمان في فيديو قام بنشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس".

وانتهت بالفعل تفاصيل صفقة انتقال كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني، بداية من الموسم المقبل.

ويحق لمبابي منذ شهر يناير الماضي التوقيع لأي فريق، خاصة أنه دخل الفترة الحرة في عقده، علما بأن عقده ينتهي مع باريس سان جيرمان في شهر يونيو المقبل.

وسبق أن أعلن لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان في أكثر من مناسبة، رحيل مبابي عن صفوف فريقه، خاصة أن كل المؤشرات تشير نحو ريال مدريد.

وحدث اتفاق بين مبابي وريال مدريد، بعد مفاوضات طويلة جمعت بين فلورنتينو بيريز رئيس النادي الإسباني وفايزة العماري والدة النجم الفرنسي.