النصر القاهري يواصل استعداداته لمواجهة بيراميدز في الكأس

ياسر رشاد - القاهرة - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة عبد الحميد علي ميدو المدير الفني مباراة ودية أمام الداخلية انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن استعداد ابناء مصر الجديدة لمواجهة نادي بيراميدز في دورة الـ32 بمسابقة كاس مصر والمقرر لها يوم الجمعة 31 مايو باستاد الدفاع الجوي.

وشهدت المباراة ندية وقوة وكما ظهر معظم اللاعبين بشكل جيد في تجربة مفيدة للفريق وتقدم النصر بالهدف الاول في الشوط الأول عن طريق محمود تيتي حيث سيطر النصر بشكل كامل على الشوط الاول واحرز الداخلية هدف التعادل قبل نهاية الشوط.

مباراة النصر والداخلية

وفي الشوط الثاني اجري عبد الحميد ميدو تغيران وتمكن الداخلية من تسجيل الهدف الثاني ثم تمكن عبدالرحمن ميسي من تسجل هدف التعادل من تسديدة من الجهة اليمنى بيسراه سكنت الزاوية اليمنى لحارس الداخلية في هدف عالمي ليترجم سيطرة النصر على مجريات الأمور وتمكن الداخلية من تسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء قبل نهاية المباراة.

الجهاز الفني للفريقين خلال مباراة النصر والداخلية

مباراة النصر والداخلية

وأكد عبد الحميد ميدو أنه راضي عن الأداء أمام أحد الفرق الكبيرة بالدوري الممتاز وأن اللاعبين أدوا المباراة بشكل جيد ونفذوا التعليمات المطلوبة منهم على أكمل وجه.

وقال ميدو أن النصر سيطر بشكل كبير على مجريات الأمور في المباراة وتمكن من التقدم بهدف اول في الدقائق الأول وعلى عكس سير المباراة تمكن الداخلية من تسجيل هدف التعادل من كرة سهلة.

وأضاف ميدو، أجرينا تغيران واحرز الداخلية الهدف الثاني من تصويبة سهلة من مسافة بعيدة وتمكن ميسي من تسجيل هدف عالمي لتصبح النتيجة 2/2 واحرز الداخلية الهدف الثالث من ركلة جزاء مشكوك في صحتها.

وتابع ميدو، نستعد بقوة لمباراة بيراميدز ونسعي للظهور بشكل مشرف يليق باسم نادي النصر ولدينا مجموعة من اللاعبين الاكفاء ولديهم رغبة في إضافة شئ جيد لنادي النصر.