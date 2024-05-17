كولر يتحدث عن مواجهة الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

أكد المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، أن الترجي التونسي فريق كبير واستحق التأهل إلى النهائي.

ومن المقرر أن يلاقي فريق الاهلي نظيره الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، مساء السبت المقبل.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: “سعيد للغاية بخوض النهائي الإفريقي أمام الترجي، والفريقين استحقا الوصول للنهائي”.

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وأضاف كولر: “الجهاز الفني ولاعبي الاهلي سيبذلون قصارى جهدهم؛ من أجل التتويج باللقب، مؤكدا أن مواجهة الترجي تختلف تماما عن الموسم الماضي”.

وأكد أن مباريات نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، تختلف تماما عن المواجهات السابقة في الأدوار الإقصائية، كما أن الموسم الماضي لم يكن هناك جماهير في لقاء الأهلي والترجي برادس.

وأتم: “الاهلي والترجي لهما نفس الحظوظ ورغم أن الخبرات لها دور كبير فإن كرة القدم لا تعترف بالتاريخ ولا الخبرات لكن تعترف بالجهد والعرق داخل الملعب، ولا يوجد أفضلية لأي فريق في النهائي”.