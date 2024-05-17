رسميًا.. محمد النني يعلن رحيله عن أرسنال نهاية الموسم (فيديو)

أعلن الدولي المصري محمد النني، المحترف بصفوف أرسنال الإنجليزي، اليوم الجمعة، رحيله بصورة رسمية عن جدران ناديه مع نهاية الموسم الجاري 2023/2024.

ونشر النني، فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، يشكر فيه نادي أرسنال والجماهير عن السنوات التي قضاها داخل أسوار قلعة “الجانرز”.

https://x.com/ElNennY/status/1791483442816848159

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وشارك الدولي المصري محمد النني خلال الموسم الحالي مع أرسنال، في 6 مباريات فقط، في جميع المسابقات.

وكان الفرعون المصري، قد انضم إلى نادي أرسنال في عام 2016 تحت قيادة الفرنسي آرسين فينغر، قادمًا من بازل السويسري.

وهناك تقارير تفيد بأن بإمكان محمد النني، العودة للعب في الدوري التركي، بعد أن سبق له تمثيل بشكتاش على سبيل الإعارة.

ويحتل نادي أرسنال، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، بفارق نقطتين عن المتصدر مانشستر سيتي الذي سيواجه وست هام.