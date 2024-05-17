نجم منتخب إسبانيا خارج أمم أوروبا 2024 بسبب الإصابة

تأكد غياب نجم منتخب إسبانيا، وفريق ريال بيتيس، فرانسيسكو إيسكو، عن “الماتادور”، في بطولة أمم أوروبا “يورو 2024“، المقررة في ألمانيا بسبب الإصابة.

وأكد نادي ريال بيتيس، اليوم الجمعة، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أنّ صانع الألعاب، إيسكو يعاني من كسر في عظم الشظية دون أن يذكر الفترة المقدرة لغيابه عن الملاعب.

وأضاف البيان: “ستقوم الخدمات الطبية بالنادي خلال الساعات القليلة المقبلة بتقييم مدى ضرورة التدخل الجراحي لحل الإصابة”.

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وأصيب إيسكو، البالغ من العمر (32 عاماً) مصاباً خلال تعادل فريقه مع لاس بالماس 2-2 في الدوري المحلي، الخميس، بعد تعرّضه لضربة قوية على عظمة الساق.