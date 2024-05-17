"بموافقة السعودية والإمارات".. فيفا قد يتخذ قرارا بتعليق عضوية إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

قدم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، مقترحا بتعليق عضوية إسرائيل، لمناقشته في المؤتمر السنوي الرابع والسبعين للاتحاد الدولي "فيفا"، والذي اجتمعت فيه الدول الأعضاء واللجنة التنفيذية منذ الأربعاء الماضي في بانكوك، للتصويت على عدد من القضايا الرئيسية.

وقال الاتحاد الفلسطيني، في المقترح المقدم: "احترام وحماية جميع حقوق الإنسان المعترف بها دوليا، على النحو المبين صراحة في المزيد من بضع مواد في نظامها الأساسي، من خلال معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني التي ترتكبها إسرائيل"، وأقره عدد من الأعضاء في اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، بما في ذلك الأردن وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وجاء رد الفيفا على المقترح السابق، بطلب المشورة القانونية، وعقد جلسة استثنائية قبل يوم 20 يوليو المقبل، لمراجعة الأمر وتحديد القرار.

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