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رسميًا.. النني يعلن رحيله عن أرسنال (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى محمد:

أعلن المحترف المصري بصفوف أرسنال، محمد النني، رحيله بصورة رسمية عن جدران ناديه مع نهاية الموسم الجاري 2023/2024.

وقال النني، خلال مقطع فيديو نشره اليوم الجمعة عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي:"جئت اليوم لأقول وداعًا وأشكركم على كل شيء الحب والدعم والاهتمام سأفتقدكم وستكونون في قلبي دائمًا ولن أنساكم".

وأتم لاعب الوسط الدولي تصريحاته بالتنويه إلى أنه سيودع الجماهير وجهًا لوجه قبل مباراة أرسنال وإيفرتون.

ويختتم فريق أرسنال موسمه الجاري من بمواجهة نظيره إيفرتون عند السادسة مساء يوم الأحد المقبل.

وشارك النني خلال الموسم الجاري بقميص أرسنال في 6 مباريات بمختلف المسابقات بواقع 96 دقيقة لعب.

ويحتل فريق أرسنال المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 86 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر قبل جولة من ختام المسابقة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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