"اكتساح أحمر وسليمان في المقدمة".. أرقام تاريخية من مواجهات الأهلي والترجي قبل نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره الترجي التونسي غداً، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر إقامة المباراة غداً، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "حمادي العقربي" بتونس.

ويستعرض موقع الخليج 365 في السطور التالية تاريخ مواجهات الأهلي والترجي في مختلف البطولات، وكذلك قائمة هدافي مواجهات الفريقين معاً.

وتعد هذه هي المواجهة رقم 25 التي تجمع بين الفريقين في مختلف البطولات، حيث سبق أن تواجها الفريقين معاً في 24 مباراة سابقة، تمكن خلالهم المارد الأحمر من تحقيق الانتصار في 12 مباراة، وتلقى الهزيمة في 4 مباريات، وحضر التعادل في 8 مواجهات.

ونجح لاعبو المارد الأحمر في تسجيل 29 هدفاً في مرمى الترجي التونسي، فيما استقبلت شباكهم 14 هدفاً فقط.

وعلى صعيد بطولة دوري أبطال أفريقيا، ستكون هذه هي المواجهة رقم 23 التي تجمع بين الفريقين في البطولة، حيث تواجها في 22 مباراة سابقة، تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 10 مواجهات، وتلقى الهزيمة في 4 مباريات، وحضر التعادل في 8 مباريات.

وكانت أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين معاً، هى نتيجة الفوز بثلاثة أهداف دون مقابل، والتي تكررت في 3 مناسبات، حيث تمكن الأهلي من تحقيق الفوز على الترجي بهذه النتيجة في مناسبتين أعوام 2015 في كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمرة الثانية كانت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للعام الماضي.

والمرة الوحيدة، التي تمكن خلالها الترجي من تحقيق الفوز على حساب الأهلي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، هي مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2018.

ويأتي وليد سليمان لاعب الأهلي السابق، في مقدمة الهدافين التاريخيين لمواجهات الأهلي والترجي، برصيد 3 أهداف.