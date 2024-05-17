لاعب الترجي: نمتلك الخبرة في مواجهة الأهلي.. ونعرف قيمته جيداً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

علق لاعب فريق الترجي التونسي زكريا العايب، على مواجهة فريقه أمام الأهلي غداً، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفاً على الترجي التونسي غداً، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "حساني العقربي" برادس، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال العايب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نعرف قيمة الأهلي جيداً وقدرات لاعبيه، ومباراة الغد لن تكون سهلة، وعلينا التركيز حتى آخر دقيقة في المباراة، لأن هناك مباراة أخرى في القاهرة".

وأضاف: "لا ننظر لتراجع نتائج الفريق في المباريات السابقة، ونركز على مباراة النهائي فقط، ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية، وإسعاد الجماهير".

وتابع: "سنفعل كل ما علينا لتحقيق اللقب، ونمتلك خبرة سابقة في مواجهة الأهلي، وسنكون حذرين في مواجهة الأهلي، لحصد النجمة الخامسة للفريق".

وتقام مباراة العودة بين الأهلي والترجي التونسي، يوم 25 مايو الجاري، على ستاد "القاهرة الدولي".

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