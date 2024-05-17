"هل يفكر في العودة لمصر؟".. مصدر يوضح لمصراوي خطط النني بعد رحيله عن أرسنال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف مصدر كيف يُفكر المحترف المصري بصفوف أرسنال محمد النني بعد إعلانه رسميًا وداع ناديه مع نهاية الموسم الجاري 2023/2024 وهل الدوري المصري ضمن خياراته.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الجمعة أن النني لا يُفكر في الاعتزال بل يريد الاستمرار داخل إنجلترا؛ حيث ناديه الذي يمتلكه ويقترب من المشاركة الرسمية مع بداية الموسم المقبل.

وأشار المصدر إلى أن لاعب الوسط الدولي يمتلك عروضًا من الدوري التركي خلال الفترة الجارية ولكنه ينتظر عروضًا إنجليزية.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن صاحب الـ 31 عامًا لا يعتزم العودة للدوري المصري.

وكان النني قد أعلن عبر مقطع فيديو في وقت سابق من اليوم نشره على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي رحيله بصورة رسمية عن جدران ناديه.

وشارك النني خلال الموسم الجاري بقميص أرسنال في 6 مباريات بمختلف المسابقات بواقع 96 دقيقة لعب.

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