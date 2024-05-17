أيمن حفني يدعم الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد خيري:

حرص نجم الزمالك الأسبق أيمن حفني على التواجد بمقر القلعة البيضاء عصر اليوم الجمعة قبل مواجهة نهضة بركان المغربي.

وهدف حفني من الزمالك دعم لاعبي القلعة البيضاء ومساندتهم قبل نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان.

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره نهضة بركان عند الثامنة من مساء يوم الأحد المقبل في إياب نهائي الكونفدرالية.

وخسر فريق الزمالك بهدفين مقابل هدف على يد نظيره نهضة بركان في ذهاب الدور ذاته من المسابقة القارية.

وكان حفني قد انضم لصفوف الزمالك قادمًا من طلائع الجيش في موسم 2014/2015 قبل أن يخوض تجربة بالمقاصة والمقاولون ثم عاد للزمالك في موسم 22/23؛ حيث اعتزل.

يُذكر أن أيمن حفني قد توّج مع الزمالك بنسخة الكونفدرالية 2018/2019 على حساب نهضة بركان.

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