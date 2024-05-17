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الامارات | الشارقة بطل مهرجان كرة القدم تحت 10 سنوات

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الشارقة - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة بطل مهرجان كرة القدم تحت 10 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق الشارقة بالمركز الأول لفئة 10 سنوات في مهرجان كرة القدم الذي نظمه مجلس الشارقة الرياضي  على ملاعب ناديي الشارقة وخورفكان بمشاركة ثمانية أندية، ونال خورفكان المركز الثاني وجاء البطائح بالمركز الثالث.
وحصل لاعب الشارقة مانع جمال على جائزة أفضل لاعب وحارس مرمى البطائح عبد الله خليفة على جائزة أفضل حارس وفهد علي من خورفكان على جائزة الهداف.
حضر الختام بملعب نادي الشارقة الرياضي وتوج الفائزين عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي عبد الله سلطان وعضو مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي البطائح ومشرف عام المراحل السنية فيصل جعفر، ومدير إدارة شؤون والتطوير محمد عبيد الحصان، ورئيس قسم الإحتراف إبراهيم سيف بن غافان ورئيس قسم الألعاب الفردية جاسم الدوخي.
وأثنى محمد عبيد الحصان على تميز مستوى اللاعبين في هذه المرحلة المبكرة، وبروز مواهب كثيرة واعدة، موكدا أن البطولة ستتواصل على صعيد فئتي تحت 11 و 13 سنة حتى نهاية الشهر الجاري.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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