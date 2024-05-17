وديًا.. مودرن فيوتشر يهزم النجوم بثلاثية إستعدادًا للزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق مودرن فيوتشر على فريق النجوم بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التي جمعت الفريقين عصر اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة الزمالك بالدوري.

ويحل مودرن فيوتشر ضيفًا على الزمالك الخميس المقبل في تمام السابعة مساءً على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة ال٢٤ من دوري نايل.

وبدأ مودرن فيوتشر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى محمود جنش

دفاع: باسم علي، خالد رضا، محمد ربيعة، طارق طه

وسط: عمرو السيسي، احمد كباكا، محمد محمود، ايبا، كجالي درامي

هجوم: علي ياسر

وشارك خلال اللقاء الثنائي أحمد يحيى ومحمد زعلوك

أحرز أهداف مودرن فيوتشر الثلاثة كلًا من علي ياسر وارنولد ايبا وكجالي درامي على التوالي في الدقائق ١٢ و ١٤ و ٥٤ من عمر المبارا