جوميز يعلن عن قائمة الزمالك لمباراة نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن القائمة التي ستخوض مباراة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها في تمام الثامنة مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

كأس الكونفدرالية

قائمة الزمالك لمباراة نهضة بركان المغربي

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي :

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.