لقطات لن ينساها جمهور أرسنال لمحمد النني (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن محمد النني اليوم الجمعة رحيله عن أرسنال بصورة رسمية لتكون مباراة إيفرتون يوم الأحد المقبل هي آخر اللقطات التي ستجمعه بجماهير المدفعجية بعد رحلة بدأت في موسم 2015/2016 حين انضم للمدفعجية قادمًا من بازل السويسري.

المسيرة ظاهريًا كبيرة 8 سنوات ولكن على أرض الواقع شارك في 161 مباراة في مختلف البطولات؛ حيث سجل 6 أهداف وصنع 10 لزملائه.

ويستعرض الخليج 365 الرياضي خلال السطور التالية مشاهد لن ينساها جمهور أرسنال لمحمد النني:

1) هدفه بمرمى برشلونة

واحدة من اللقطات التي لن ينساها جمهور أرسنال هدفه في بداية مشواره مع الفريق بمرمى برشلونة في ملعب كامب نو بإياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

2) القائد

لا ينسى الجمهور اللاعبين الذين ارتدوا شارة قيادته وهو الأمر الذي تقلدّه النني في أكتوبر 2020 خلال مباراة أرسنال ونظيره دوندالك الأيرلندي التي انتهت بفوز المدفعجية بثلاية نظيفة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

3) ديربي لندن

خاض النني عدة مباريات مميزة مع أرسنال ولكن تظل مواجهة تشيلسي بالموسم الماضي 2023/2022 من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بفوز المدفعجية 4-2 أحد أبرز مبارياته مع فريقه؛ حيث خرج أحد أساطير ناديه إيان رايت ليُشيد به عقب المباراة.

4) غرفة الصلاة

خصص نادي أرسنال في أبريل الماضي غرفة للصلاة افتتجها محمد النني بملعب الإمارات تحمل اسمه.