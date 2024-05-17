ما هي حصيلة 8 سنوات لمحمد النني بقميص أرسنال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أسدل محمد النني الستار على رحلة استمرت 8 سنوات بقميص نادي أرسنال ليقطع الأحاديث التي كانت تتكهن بمستقبله مع ناديه خلال الفترة الماضية.

لاعب الوسط الدولي كان قد انضم لصفوف أرسنال في موسم 2015/2016 قادمًا من بازل السويسري ليلعب تحت قيادة الفرنسي أرسين فينجر.

صاحب الـ 31 عاماً شارك بقميص أرسنال إجمالاً في 161 مباراة؛ حيث سجل خلالها 6 أهداف وصنع 10 لزملائه بمختلف المسابقات.

وتوّج النني خلال مسيرته مع أرسنال بـ 3 بطولات: كأس الاتحاد الإنجليزي (لقب)، درع الاتحاد (لقبين).

وحال تتويج فريق أرسنال بالنسخة الجارية من الدوري الإنجليزي لن تُحسب في تاريخ محمد النني بسبب عدد مشاركاته بالموسم الجاري من البريميرليج؛ حيث شارك لمدة 25 دقيقة في 3 مباريات أمام شيفيلد يونايتد، ووست هام ونيوكاسل يونايتد وهو ما يخالف اللوائح في الدوري الإنجليزي.

وتنص لائحة الدوري الإنجليزي على ضرورة مشاركة كل لاعب مع ناديه في 5 مباريات أو أكثر من أجل احتساب اللقب والحصول على جائزة التتويج بالبطولة.

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