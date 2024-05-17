الامارات | الوصل يهزم "العميد" ويتوج بطلا للكأس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز فريق الوصل اليوم لقب كأس رئيس الدولة، للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه في المباراة النهائية على النصر بنتيجة كبيرة بلغت 4-0. وشهدت المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، حضورا جماهيريا كبيرا من أنصار الفريقين.

وتوج سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، فريق الوصل بطلا للكأس، بحضور الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، والشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر، وأحمد الشعفار رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، وعبيد سالم الشامسي النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، ومحمد بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة.

وأنهى الوصل فترة طويلة من الانتظار شهدت غيابه عن منصات التتويج لسنوات طويلة، ليحقق لقب أغلى الكؤوس في موسم للتاريخ، حيث يعتبر أيضا الأقرب لتحقيق لقب دوري أدنوك للمحترفين، والذي يتصدره بـ55 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن شباب الأهلي الثاني. وسجل رباعية الوصل، فابيو ليما (ثنائية)، وهدف لكل من هاريس سيفيروفيتش، وعلي صالح.