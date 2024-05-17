تفاصيل اتفاق مودريتش مع ريال مدريد لتجديد عقده

اقترب نادي ريال مدريد الإسباني من تجديد عقد لوكا مودريتش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لمدة عام إضافي.

وأكدت تقارير صحفية أن هناك اتفاق فعلي بين ريال مدريد ولوكا مودريتش يقضي باستمراره مع النادي لمدة عام آخر.

وأشارت إلى أن لوكا مودريتش عقد اجتماعًا لمدة 3 ساعات مع فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، وخوسيه أنخيل سانشيز،و وتم الاتفاق على كل شيء خلاله.

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النجم الكرواتي أكد لإدارة نادي ريال مدريد، أنه ينوي الإعتزال مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وسيقوم مودريتش بتخفيض 50٪ من راتبه مع الملكي، وسيحصل على خمسة ملايين يورو صافية، من أجل البقاء خلال الفترة المقبلة.

وكان لوكا مودريتش قد ساهم في وصول الميرينجي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، ليلاقي بوروسيا دورتموند الألماني، يوم السبت الموافق الأول من شهر يونيو المقبل.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة نظيره فياريال، في إطار منافسات الدوري الإسباني، يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري.