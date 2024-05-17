بدر بانون يتسبب في خطأ كارثي لـ كاف قبل صدام الاهلي والترجي

تسبب المغربي بدر بانون، لاعب قطر القطري، في خطأ كارثي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، قبل الصدام المرتقب بين الاهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأنهى الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام نظيره الترجي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووقع الموقع الرسمي للكاف، في خطأ كارثي، من خلال تقريره عن اللاعبين العائدين من الإصابة، حيث ذكر أن الاهلي سيتسلح بالمالي أليو ديانج.

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وأوضح الموقع أنه من المتوقع أن يعود المدافع بدر بانون لصفوف الاهلي أمام الترجي، على الرغم من أن اللاعب المغربي رحل قبل عامين عن صفوف المارد الأحمر.

ويلعب المارد الأحمر ضد الفريق التونسي، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، غدًا السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

فيما ستقام مباراة الاهلي ضد الترجي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم السبت الموافق 25 مايو الجاري.