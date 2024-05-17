الزمالك يستعيد لاعبه المصاب قبل مباراة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاعبه المصاب قبل مباراة نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل.

وسيلاقي فريق الزمالك نظيره نهضة بركان، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية على ملعب ستاد القاهرة.

وأكد مسئولو القلعة البيضاء جاهزية مصطفى شلبي جناح الفريق الكروي الأول مصدر مسؤول بالجهاز الفني للفريق للمشاركة في المباراة القادمة أمام نهضة بركان في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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وشدد مسئولو الزمالك على أن شلبي سينضم لقائمة الفريق لمباراة نهائي الكونفدرالية التي سيتم إعلانها مساء اليوم.

وكان مصطفى شلبي قد تعرض للإصابة في العضلة الضامة، والتي تعرض لها خلال المشاركة أمام البنك الاهلي في الدوري المصري الممتاز.

وخسر فريق الزمالك من نظيره نهضة بركان بهدفين مقابل هدف في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، الذي أقيم في المغرب.

ويحتاج الزمالك للفوز بهدف نظيف في لقاء العودة المقرر له الأحد المقبل في القاهرة للتتويج باللقب.