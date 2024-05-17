قرار مثير من مبابي بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

كشف تقرير صحفي عن قرار مثير من الفرنسي كريم بنزيما، بشأن الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية، أن مبابي يريد الإعلان رسميًا عن انتقاله إلى ريال مدريد قبل بطولة يورو المقرر انطلاقها في شهر يونيو المقبل.

واتفق مبابي مع ريال مدريد على بنود العقد، ليصبح النادي الإسباني قريبًا من إعلان التعاقد بشكل رسمي مع اللاعب الفرنسي وفقًا للتقارير الواردة خلال الفترة الأخيرة.

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وأعلن مبابي بشكل رسمي رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الأيام القليلة الماضية.

ورفض مبابي تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، بعد أن قضى 7 سنوات رفقة الفريق الفرنسي حقق خلالهم العديد من الإنجازات.

وخاض مبابي آخر مباراة رفقة باريس سان جيرمان أمام تولوز، ضمن منافسات الدوري الفرنسي، والذي سجل فيه هدف فريقه الوحيد خلال اللقاء الذي انتهى بخسارة باريس بثلاثة أهداف مقابل هدف.