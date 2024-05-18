فتح الله يحمل جوميز تراجع أداء عبدالله السعيد مع الزمالك وينتقد تصريحات حسام حسن

ياسر رشاد - القاهرة - فسر محمود فتح الله، المدرب العام السابق لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، سبب تراجع أداء عبدالله السعيد، مع الزمالك مؤكدا ضرورة، تتويج الزمالك بلقب الكونفدرالية لإنقاذ موسمه.

وقال فتح الله في تصريحاته عبر برنامج الكلاسيكو على قناة DMC: "تحقيق الزمالك للقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان أصبح ضروريا لإنقاذ هذا الموسم خاصة وأن المنافسة على الدوري أصبحت صعبة".

وحول أسباب ترجع أداء عبدالله السعيد مع الزمالك، علق قائلا: "توظيف جوميز الخاطئ سبب عدم تألق عبدالله السعيد مع الزمالك حتى هذه اللحظة واللاعب كان يتمنى الانضمام لصفوف الأبيض منذ عامين".

وانتقد فتح الله تصريحات حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني في جلسته مع الصحفيين قائلا: "تصريحات غير موفقة نهائيا وتوقيتها خاطئ للغاية".

وأتم حديثه عن حظوظ الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا: "مباراة الترجي لن تكون سهلة على الأهلي وأتمنى الفوز للأحمر".