التتويج بـ الكونفدرالية يمهد طريق الزمالك لحسم صفقة “سوبر”

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب نادي الزمالك من التعاقد مع صفقة “سوبر” خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك في حال التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيخوض فريق الزمالك نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية مساء غدًا الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، ضد نهضة بركان المغربي.

وأفادت التقارير، أن نادي الزمالك دخل في مفاوضات مع نادي حرس الحدود من أجل التعاقد مع كريم عماد حارس مرمى الفريق الكروي الأول، بعدما تألق مع فريقه في الدرجة الثانية.

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وأشارت التقارير إلى أن هناك 4 أندية من الدوري المصري الممتاز، تنافس الزمالك للتعاقد مع حارس حرس الحدود، وهم أندية، البنك الاهلي، وبتروجيت، وغزل المحلة، والمصري البورسعيدي.

وأوضحت، أن كريم عماد سيصبح حر في نهاية الموسم ومن حقه التوقيع لأي فريق مجانًا.

واختتمت: “اللاعب يرغب في إرتداء قميص الزمالك، وينتظر حل أزمه القيد في القلعة البيضاء وذلك عقب التتويج بالكونفدرالية لاتمام الصفقة”.