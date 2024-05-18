عرض إنجليزي سبب غياب مرموش عن معسكر منتخب مصر

كشفت الإعلامية سهام صالح عن سبب غياب الدولي المصري عمر مرموش المحترف بنادي فرانكفورت الألماني عن معسكر منتخب مصر، الذي سيقام في نهاية الشهر الجاري.

وكان حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قد أعلن أن عمر مرموش، سيغيب عن معسكر منتخب مصر القادم بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وأكد نادي فرانكفورت أن مرموش سيخضع لإجراء عملية جراحية لعملية جراحية في يده بعد نهاية الموسم الحالي من الدوري الألماني.

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وقالت الإعلامية سهام صالح في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج «الكلاسيكو» المذاع على قناة «DMC»: “عمر مرموش لاعب فرانكفورت الألماني، تخلف عن معسكر منتخب مصر بسبب اقتراب انتقاله إلى نادي توتنهام الإنجليزي.

وأوضحت: “إدارة فرانكفورت طالبت النجم المصري بالخضوع لعملية في يده عقب نهاية الموسم مباشرة، والتخلف عن معسكر منتخب مصر في مايو”.

وشددت على أن ذلك الطلب جاء من أجل إتمام صفقة انتقال لاعب الفراعنة إلى صفوف توتنهام الإنجليزي.

واختتمت: “نادي توتنهام عرض على نظيره الألماني ضم مرموش مقابل 30 مليون يورو، مما دفع الأخير، لمطالبة اللاعب بضرورة التخلف عن معسكر الفراعنة، وإجراء جراحة يده من أجل اجتياز الكشف الطبي بنجاح”.