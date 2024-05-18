التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي في نهائي أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استقر المدير الفني لفريق الأهلي، مارسيل كولر، على التشكيل الذي سيخوض به مباراته عند العاشرة من مساء اليوم السبت حين يحل ضيفًا على نظيره الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المتوقع بحسب التدريبات الأخيرة للأهلي أن يبدأ كولر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - وسام أبو علي - بيرسي تاو.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي النسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل ذهابًا مع مازيمبي 0-0 ثم فاز إيابًا بثلاثية نظيفة.

وعلى الجانب الآخر تأهل فريق الترجي إلى الدور ذاته بعدما فاز ذهابًا إيابًا على نظيره صنداونز بالنتيجة ذاتها 1-0.

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