أزمة مدرب بايرن ميونخ الألماني.. القصة كاملة

ياسر رشاد - القاهرة - أعترف ماكس إيبرل عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ للشؤون الرياضية أنه ومسؤولي النادي الآخرين منزعجون بسبب التأخر في التعاقد مع مدرب جديد للفريق.



وكان بايرن أعلن في مارس الماضي أنه سينفصل عن المدرب الحالي توماس توخيل، ويستهدف التعاقد مع خليفته في أسرع وقت ممكن.

واختار المرشحون البارزون مثل تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن بطل الدوري الألماني ويوليان ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا ورالف رانجنيك مدرب منتخب النمسا، الاستمرار في مناصبهم الحالية.

وترشح أيضا هانزي فليك المدير الفني السابق لبايرن ميونخ، وأيضا روبرتو دي زيربي مدرب برايتون الإنجليزي، لكن دي زيربي أكد أيضا أنه باق مع الفريق الإنجليزي بينما ألمحت قناة سبورت 1 أن عودة فليك غير واردة.

وقال إيبرل عقب فوز بايرن ميونخ على فولفسبورج 2/صفر في الدوري الألماني يوم الأحد "قلنا بالفعل أننا نريد أن نكون جاهزين في أبريل وإذا لزم الأمر مايو سننتظر حتى مايو".

وأضاف "نحن الآن في منتصف مايو، ومنزعجون للغاية لأن الأمور لم تسر بالطريقة التي نريدها، وبالطبع علينا إيجاد أفضل الحلول والتعاقد مع المدرب الجديد في أسرع وقت ممكن".

وقال إيبرل إنه لن يكشف عن أي أسماء مرشحة حتى توقيع التعاقد، ولم يرغب أيضا في مناقشة التكهنات بشأن استمرار توخيل حتى انتهاء تعاقده في 2025.

وزادت التكهنات بشأن هذا الاحتمال بعدما لم يحصل توخيل على وداع رسمي أمام فولفسبورج في آخر مباراة لبايرن ميونخ على ملعبه هذا الموسم.

ولكن إيبرل أكد أن قرار الانفصال عن توخيل نهائي، وتم تأكيده في وقت لاحق، مضيفا "لذا ليس هناك ما يمكن قوله بشأن هذا الموضوع".