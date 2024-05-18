هل يرحل الشيبي عن بيراميدز تمهيدًا لحل أزمته مع الشحات؟

تداولت أنباء في الفترة الماضية، حول إمكانية رحيل المغربي محمد الشيبي، لاعب فريق بيراميدز، بعد أزمته القوية مع حسين الشحات نجم الاهلي.

وكان الشيبي قد تقدم بشكوى في القضاء المصري ضد حسين الشحات بعد اعتداءه عليه باليد في إحدى مباريات الاهلي وبيراميدز السابقة.

وحددت المحكمة جلسة يوم 30 مايو الجاري، موعدًا للنطق بالحكم في قضية الشيبي ضد حسين الشحات.

وتحدث هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن الأزمة بين الثنائي، وذلك في تصريحات تلفزيونية، حيث أكد أن النادي السماوي ليس طرفًا.

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وأوضح سعيد، أن بيراميدز ليس طرفًا في أزمة الشيبي مع الشحات، ولكنه يقوم بدعم اللاعب، والقرار النهائي في يد اللاعب.

واختتم، بأن لا صحة لما يتردد حول تلقي بيراميدز عرض من فرنسا للظفر بخدمات الشيبي، مؤكدًا أن اللاعب لن يتلقى أي عروض.