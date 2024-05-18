طائرة تثير ذعر الاهلي قبل مباراة الترجي في النهائي الأفريقي

كشفت تقارير صحفية تونسية، عن وجود أزمة داخل المران الختامي للفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، قبل مواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الاهلي ضد الترجي التونسي، اليوم السبت الموافق 18 مايو الجاري، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس.

وستنطلق أحداث مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الاهلي والترجي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

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وبحسب موقع “IFM Sport”، فإن مسئولي القلعة الحمراء رفضوا خوض المران الختامي مساء الجمعة، على الملعب الأولمبي.

وأوضح الموقع أن قرار مسئولي الاهلي جاء بسبب وجود طائرة بدون طيار تقوم بالتصوير في سماء الملعب، ليحتج خالد بيبو، مدير الكرة بالفريق.

وأشار الموقع إلى أن بيبو، أبلغ مسئولي الملعب أن الاهلي لن يخوض المران قبل أن يتم استبعاد الطائرة، ثم تدخل محمود الخطيب رئيس النادي، بالتواصل مع مسئولي الكاف لحل الأزمة.

واختتم الموقع، بأن مدير الكرة بالقلعة الحمراء، اعترض أيضًا على خوض مران الفريق بسبب عدم رش أرضية الملعب.