بالتردد.. قنوات مجانية تنقل مباراة الاهلي ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا

يقدم لكم موقع “كورة 365″، القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ضد الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2023-2024.

ويستضيف فريق الترجي التونسي نظيره الاهلي، اليوم السبت الموافق 18 مايو الجاري، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس.

وستنطلق أحداث مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الاهلي والترجي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

اقرأ أيضاً.. الصحافة الإنجليزية تسلط الضوء على رحيل النني عن آرسنال

وكان الاهلي قد تأهل إلى نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على حساب مازيمبي الكونغولي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

بينما حجز الترجي مقعده في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز الثمين الذي حققه على صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة هدفين دون رد.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ضد الترجي

بي إن سبورت المفتوحة على النايل سات:

التردد: 11013.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

بي إن سبورت المفتوحة على سهيل سات:

التردد : 11547.

معدل الاستقطاب: عامودي .

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

أون تايم سبورتس الأرضية:

التردد: 12379.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.