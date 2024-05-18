محمد صلاح يودع كلوب بكلمات مؤثرة

ودع النجم المصري محمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، مديره الفني يورجن كلوب، الذي اقترب من الرحيل عن الريدز، بكلمات مؤثرة.

وكان كلوب قد أعلن بشكل رسمي في شهر يناير الماضي، أنه سيرحل عن تدريب ليفربول بعد انتهاء الموسم الحالي، الذي سوف ينتهي غدًا الأحد، عندما يلاقي ولفرهامبتون في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال محمد صلاح في تصريحات نشرتها شبكة “سكاي سبورتس” العالمية لوداع كلوب: “أتذكر أول محادثة دارت بيننا، عندما تحدث معي قبل انتقالي إلى ليفربول، وأبلغني برغبته في انضمامي إلى الفريق، وأنني قادر على تطوير أدائي”.

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واستكمل: “كلوب ساعدني كثيرًا أن أتطور كلاعب بكل تأكيد، وأنا أيضًا استطاعت أن أساعده في التطور كمدرب، لقد قدمنا كل شيء من أجل ليفربول، ومن أجل الفوز وحصد البطولات”.

وأشار صلاح: “من الناحية الإنسانية، كنت اتواصل مع كلوب عند وجود مشكلة أو احتجت إلى نصيحة، لأخذ رأيه واستشارته، إنها ليست مجرد علاقة عمل، بل نخرجها أيضًا، وأعتقد أننا سنبقى على تواصل إلى الأبد”.