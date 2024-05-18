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الترجي يطرح تذاكر جديدة لمباراته أمام الأهلي.. ويضع شرطًا للشراء

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي الترجي التونسي طرح تذاكر جديدة بمدرجات فريقه خلال المباراة التي ستجمعه بنظيره الأهلي في نهائي أفريقيا.

وذكر نادي الترجي، عبر بيان رسمي صادر اليوم الجمعة:"يعلم الترجي الرياضي التونسي أحبائه الأوفياء و بمناسبة مباراة نهائي رابطة الأبطال الإفريقية مع الأهلي المصري سيتم طرح تذاكر إضافية من فئة المنعرج الشمالي(فيراج) بشبابيك الملع الأولمبي بالمنزه بسعر 30 دينار يوم الغد إبتداءا من الساعة 06:00 صباحًا".

وأتم النادي التونسي بيانه بتنويه:"يسمح لكل شخص باقتناء تذكرتين فقط".

ويستضيف فريق الترجي نظيره الأهلي عند العاشرة من مساء يوم غد السبت في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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