"في مباراة عودة طارق حامد".. ضمك يتعادل مع الفيحاء بالدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تعادل فريق ضمك بهدف لمثله خلال المباراة التي استضاف بها نظيره الفيحاء مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري السعودي.

وشهدت المباراة عودة لاعب الوسط الدولي بصفوف ضمك طارق حامد للمشاركة من جديد بعدما غاب خلال المباريات الثلاث الماضية للإصابة.

نادي الفيحاء تقدم بهدف من ركلة جزاء بالدقيقة 42 عن طريق لاعبه فاشيون ساكالا قبل أن يتعادل رمزي سولان لفريق ضمك بالدقيقة 78.

التعادل رفع رصيد فريق ضمك إلى النقطة 40 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، كما رفع فريق الفيحاء رصيده إلى النقطة 43 في المركز السابع.

وإجمالاً شارك طارق حامد مع ضمك خلال الموسم الجاري في 22 مباراة بمختلف المسابقات؛ حيث صنع هدفين خلال 1991 دقيقة لعب.

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