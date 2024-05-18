"عاد في نصف المدة".. ماذا قدّم طارق حامد في مباراة عودته لضمك بالدوري السعودي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

عاد طارق حامد مرة أخرى للمشاركة مع فريقه ضمك السعودي خلال المباراة التي جمعته في وقت سابق من مساء اليوم الجمعة بنظيره الفيحاء ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري وانتهت بهدف لكل فريق.

وكان نادي ضمك قد أعلن عبر بيان رسمي يوم الخميس 2 مايو الجاري إصابة طارق حامد بتمزق من الدرجة الأولى في العضلة الكمثرية وغيابه عن الملاعب مدة تصل لـ 4 أسابيع إلا أن اللاعب عاد بعد منتصف المدة.

شارك طارق حامد أساسيًا وأكمل المباراة؛ حيث لمس الكرة 144 مرة أرسل منها 133 تمريرة منها 118 تمريرة صحيحة بدقة (89%)، فيما أرسل 23 كرة طولية منها 16 كرة صحيحة.

وسدد لاعب الوسط كرة واحدة مرت بعيدة عن المرمى، فيما خاض 6 التحامات أرضية فاز بواحدة وخاض التحام هوائي وحيد وخسره.

وإجمالاً شارك طارق حامد مع ضمك خلال الموسم الجاري في 22 مباراة بمختلف المسابقات؛ حيث صنع هدفين خلال 1991 دقيقة لعب.

اقرأ أيضاً:

جماهير نادِ إماراتي تدعم الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية.. فما القصة؟

ما هي حصيلة 8 سنوات لمحمد النني بقميص أرسنال؟