الدوري الأمريكي يقدم عرضا مغريا لنجم باريس سان جيرمان

ياسر رشاد - القاهرة - ترددت أنباء صحفية وفقًا لتقارير صحفية من مصادر موثوقة، فإن نادي سان دييغو الأمريكي لكرة القدم يُظهر اهتمامه بالتعاقد مع حارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس.

وينتهي عقد نافاس الحالي مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في نهاية هذا الموسم، مما يجعله متاحًا للانتقال مجانًا.

وقد ارتبط اسم نافاس بعدة أندية أوروبية في الفترة الماضية، لكن يبدو أن سان دييغو قد دخل السباق للحصول على خدماته.



ويتميز نافاس بخبرة واسعة، حيث لعب مع أندية كبيرة مثل ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان، وحقق العديد من الإنجازات، بما في ذلك لقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد.



ويُعتقد أن عرض سان دييغو قد يكون مُغريًا لنافاس، حيث يُقدم له فرصة اللعب بانتظام في دوري قوي مثل الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وإلى جانب سان دييغو، يُقال أن هناك أندية أخرى مهتمة بالتعاقد مع نافاس، مثل بورتو البرتغالي وبوليفار البوليفي.

ومن المتوقع أن يتخذ نافاس قراره بشأن مستقبله في الأسابيع القليلة المقبلة.