بروسيا دورتموند يلتقي دارمشتات في الدوري الألماني اليوم بحثا عن تصحيح المسار

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض فريق الكرة الأول بنادي بوروسيا دورتموند الألمانى بروفة أخيرة قبل مباراة الحسم امام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا ، عندما يتقابل مع دارمشتات في الرابعة والنصف عصر اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من مسابقة الدوري الألماني.

ويتواجد بورسيا دورتموند في المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 60 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة، فاز في 17 وخسر 7 وتعادل في 9 مواجهات، فيما يتذيل دارمشتات الترتيب برصيد 17 نقطة ليهبط إلى دورى الدرجة الثانية.



واستقبل دورتموند الخسارة أمام منافسه ماينز بنتيجة 3-0، فى اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري الألماني.

وتعد مواجهة دارمشتات هى البروفة الأخيرة الأخيرة للنادى الألمانى قبل خوض المباراة النارية أمام نظيره ريال مدريد، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، والمقرر لها في الساعة العاشرة مساء الأول من شهر يونيو المقبل، على ملعب "ويمبلي" في العاصمة الإنجليزية لندن.