الزمالك يعقد مؤتمرا صحفيًا اليوم للحديث عن مباراة إياب نهائي الكونفدرالية ضد نهضة بركان

ياسر رشاد - القاهرة - يعقد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤتمراً صحفياً فى الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم، السبت، باستاد القاهرة، للحديث عن لقاء نهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.



ومن المقرر أن يتواجد عمر جابر لاعب الفريق في المؤتمر الصحفي للحديث عن المباراة المرتقبة أمام بطل المغرب، وسيخوض فريق الزمالك تدريبه الختامي فى السادسة والنصف مساء السبت باستاد القاهرة الدولي.



في سياق متصل، يعقد معين الشعباني المدير الفني لفريق نهضة بركان مؤتمره الصحفي في الواحدة والربع ظهر اليوم، السبت، على أن يخوض الفريق المغربي تدريبه الأساسي في الثامنة مساء نفس اليوم باستاد القاهرة الدولي.

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في الثامنة مساء غدٍ الأحد باستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدارالية.

و أعلن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم عن القائمة التي ستخوض مباراة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها في تمام الثامنة مساء غداً الأحد باستاد القاهرة الدولي.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي :

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.