الأهلي في اختبار صعب أمام الترجي التونسي بذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف دولة تونس نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء اليوم ، عندما يحل الأهلي ضيفًا ثقيلا على نظيره الترجي التونسي بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، ضمن مواجهة الذهاب بالبطولة.



وتأهل الأهلي إلى المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على مازيمبي الكونغولي 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور نصف النهائي.

كما تخطى الترجي التونسي عقبة العملاق الجنوب إفريقي صن داونز، بهدفين دون رد، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.



موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

تقام مباراة الذهاب لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، 8 بتوقيت تونس.

معلقو مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا:

وسيتولى مهمة التعليق على مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا على شبكة قنوات بي إن سبورتس، كل من:

علي محمد علي للشارع المصري والجمهور المصري.

عصام الشوالي للشارع التونسي والجمهور التونسي.