ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق بوروسيا دورتموند لمواجهة سهلة نسبيًا، عندما يلتقى مع منافسه دارمشتات ، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من مسابقة الدوري الألماني بالموسم الجاري 2023-2024.

وتعد مواجهة دارمشتات هى البروفة الأخيرة الأخيرة للنادى الألمانى قبل خوض المباراة النارية أمام نظيره ريال مدريد، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، والمقرر لها في الساعة العاشرة مساء الأول من شهر يونيو المقبل، على ملعب "ويمبلي" في العاصمة الإنجليزية لندن.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند و دارمشتات في الدوري الألماني

من المقرر أن تنطق صافرة مباراة بوروسيا دورتموند و دارمشتات في الدوري الألماني في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت 3، وسيكون عادل خلو معلق اللقاء.

يتواجد بورسيا دورتموند المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 60 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة، فاز في 17 وخسر 7 وتعادل في 9 مواجهات، فيما يتذيل دارمشتات الترتيب برصيد 17 نقطة ليهبط إلى دورى الدرجة الثانية.