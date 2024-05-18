تفوق كاسح للأهلي على الترجي في مواجهات البطولات الأفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، مساء اليوم السبت المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي التونسي فى ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وتأهل الأهلي إلى المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على مازيمبي الكونغولي 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور نصف النهائي.

كما تخطى الترجي التونسي عقبة العملاق الجنوب إفريقي صن داونز، بهدفين دون رد، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتستعرض “ بوابة الخليج 365 ” تاريخ مواجهات الأهلي والترجي التونسي قبل النهائي الأفريقي المرتقب..

لعب الفريقان أربع وعشرين مباراة خلال اثنتي عشرة مواجهة في تاريخ لقاءاتهما ببطولات الأندية الإفريقية، منها اثنتان وعشرين مباراة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ومباراتان في بطولة كأس الكونفيدرالية.

فاز الأهلي في اثنتي عشرة مباراة، منها ستة مباريات على ملعب الترجي بتونس العاصمة، بينما فاز الترجي في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في ثماني مباريات، أحرز الأهلي 30 هدفاً وتلقت شباكه خمسة عشر هدفا، جدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز ثلاث مرات ذهاباً وإياباً، الأولى في كأس الكونفيدرالية عام 2015، والثانية في دوري الأبطال موسم 2020-2021، والثالثة في دوري الأبطال الموسم الماضي 2022-2023.

المواجهة الأولى عام1990 بدور الستة عشر في دوري أبطال إفريقيا بمسماها القديم «بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري»، وتعادل الفريقان ذهاباً وإياباً بدون أهداف وفاز الترجي 4-2 بضربات الترجيح من نقطة الجزاء.

المواجهة الثانية عام 2001 بالدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا، تعادل الفريقان بالقاهرة بدون أهداف، وتعادلاً في تونس بهدف لكل فريق، أحرز هدف الأهلي سيد عبد الحفيظ، ووصل الأهلي للدور النهائي بقاعدة احتساب هدف التعادل خارج ملعبه بهدفين.

المواجهة الثالثة عام 2007 بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، فاز الأهلي بالقاهرة 3- صفر أحرزها محمد أبو تريكة وفلافيو أمادو وأسامة حسني، وخسر في تونس بهدف للا شيء.

المواجهة الرابعة عام 2010 بالدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا، فاز الأهلي بالقاهرة 2-1 أحرز هدفي الأهلي محمد فضل وأحمد فتحي، وفاز الترجي في تونس 1- صفر، وصعد الترجي للدور النهائي بقاعدة احتساب الهدف الذي أحرزه خارج ملعبه بهدفين.

المواجهة الخامسة عام 2011 بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، فاز الترجي في تونس 1- صفر، وتعادل الفريقان بالقاهرة 1-1، أحرز للأهلي محمد أبو تريكة.

المواجهة السادسة عام 2012 بالدوري النهائي في دوري أبطال إفريقيا، تعادل الفريقان بالإسكندرية 1-1، أحرز للأهلي السيد حمدي، وفاز الأهلي في تونس 2-1 أحرز للأهلي محمد ناجي جدو ووليد سليمان.

المواجهة السابعة عام 2015 بدوري المجموعات في كأس الكونفيدرالية، فاز الأهلي بالسويس 3- صفر، أحرزها عبدالله السعيد هدفين ومؤمن زكريا، وكرر الفوز في تونس بهدف أحرزه جون أنتوي.

المواجهة الثامنة عام 2017 بدور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا، تعادل الفريقان بالإسكندرية 2-2، أحرز للأهلي عبدالله السعيد ووليد أزارو، وفاز الأهلي في تونس 2-1 أحرز للأهلي علي معلول وجونيور أجايي.

المواجهة التاسعة والعاشرة عام 2018، كانت التاسعة بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، تعادل الفريقان بدون أهداف في الإسكندرية، وفاز الأهلي في تونس بهدف أحرزه وليد آزارو، أما العاشرة فكانت في الدور النهائي، فاز الأهلي بالإسكندرية 3-1، أحرز للأهلي وليد سليمان هدفين وهدف لعمرو السولية، وفاز الترجي في تونس 3- صفر.

المواجهة الحادية عشرة موسم 2020-2021 بالدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا، فاز الأهلي في تونس بهدف أحرزه محمد شريف، وكرر الفوز في القاهرة بنتيجة 3- صفر أحرزها علي معلول ومحمد شريف وحسين الشحات.

المواجهة الثانية عشرة الموسم الماضي 2022-2023 بالدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا، فاز الأهلي في تونس 3- صفر أحرز بيرسي تاو هدفين وهدف لمحمود كهربا، وكرر الفوز في القاهرة بنتيجة 1- صفر أحرزه حسين الشحات.

ويقام لقاء الإياب لنهائي البطولة باستاد القاهرة مساء السبت 25 مايو الجاري