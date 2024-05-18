حقيقة انتقال النني لـ الاهلي بعد رحيله عن أرسنال

أبلغ مسئولو نادي أرسنال الإنجليزي محمد النني برحيله رسميًا عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، وهو ما جعل الكثير من الأقاويل تخرج حول مستقبل اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وودع محمد النني لاعبي أرسنال حيث قال: “أنا هنا اليوم لكي أُرسل لكم رسالة لكي أودعكم، شكرًا على كل شيء قدمتوه لأجلي، الحب والدعم والمودة، سأفتقدكم كثيرًا وستكونون في قلبي للأبد”.

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وأضاف: “أريد أن أقول لكم إنني أحبكم كثيرًا، ولن أنساكم، ولن أنسى الطريقة التي دعمتموني بها، سآراكم يوم الأحد في مباراة إيفرتون بستاد الإمارات، لكي أراكم وأودعكم وجهًا لوجه”.

وارتبط اسم محمد النني بالانضمام إلى النادي الاهلي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك بعد إعلان اللاعب في وقت سابق رغبته في إنهاء مسيرته بالمارد الأحمر.

وحسب العديد من التقارير الصحفية فان وجهة النني القادمة ستكون إلى أحد أندية الدوري التركي أو الخليجي، خاصة وأن اللاعب لديه رغبة كبيرة في استكمال رحلته الاحترافية.