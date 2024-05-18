قناة مجانية تنقل مباراة الاهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

يلتقي اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي نظيره الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي تلعب على استاد حماد العقربي بتونس.

وحسم المارد الأحمر تأهله لنهائي دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد في نصف النهائي، فيما تأهل الترجي لنهائي البطولة عقب الفوز على صن داونز الجنوب إفريقي بهدفين دون رد في نصف النهائي.

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وتنقل قناة Sport TV3 Portugal المجانية مباراة الاهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يأتي ترددها

القمر الصناعي: Hispasat 1B/1C/1D

التردد: 12169

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز:

ويعد النادي الاهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 بطولة من قبل، آخرها العام الماضي بالفوز على الوداد المغربي بثلاثية مقابل هدفين.