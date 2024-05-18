إقالة أليجري من تدريب يوفنتوس "فأل حسن" للزمالك قبل نهائي الكونفدرالية.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، إقالة مدربه ماسيميليانو أليجري، أمس الجمعة، قبل انتهاء عقده بعام وبعد فوزه بلقب كأس إيطاليا، وذكر أن السبب في القرار "سلوك عدواني"، حدث في إحدى مباريات الدوري وتسبب في تراجع النتائج.

واعتبر كثير من جماهير الزمالك هذا القرار "فأل حسن"، قبل يوم من مواجهة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية، في لقاء مكرر من عام 2019، حينها توج الأبيض بنفس البطولة، على حساب الفريق المغربي.

وتعود العلاقة بين إقالة مدرب يوفنتوس وفوز الزمالك بالكونفدرالية الإفريقية، إلى نهائي نسخة 2019 التي توج الأبيض بطلا لها، وكانت هذه البطولة خلال الفترة الأولى لأليجري مع الفريق الإيطالي، ولكنه أقيل قبل فترة من النهائي.

وغدً الأحد 19 مايو 2024 وبعد 5 أعوام، يخوض الزمالك النهائي ضد نهضة بركان المغربي "للمرة الثانية"، وقبل يومين من هذا اللقاء وبالتحديد أمس الجمعة 17 مايو، أقيل أليجري في ولايته الثانية ليوفنتوس.

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