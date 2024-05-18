"طورني وساعدته كثيرا".. محمد صلاح يتحدث عن يورجن كلوب قبل رحيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، عن مدربه يورجن كلوب والذي يخوض آخر لقاء له مع الفريق غدً ويتولى أرني سلوت القيادة الفنية للفريق بدلا منه.

وقال صلاح عبر وثائقي على شبكة سكاي سبورتس: "في أول اتصال مع كلوب، كان يشرح لي المشروع للانضمام إلى الفريق، لأنه كان يبني فريقا جيدا، ويريدني يمينا وساديو ماني يسارا و فيرمينو في المنتصف، وأخبرني أن مستواي سيتطور وسيمنحني الحرية التي أريدها، فقلت له حسنا أنا قادم".

وأضاف: "كنا معا لمدة 7-8 أعوام، ونمتلك العديد من الذكريات، ولكن يظل تتويجنا بلقب الدوري عندما فاز تشيلسي على مانشستر سيتي من أفضل الذكريات، وكذلك الحصول على بطولة دوري أبطال أوروبا، أشياء عاطفية، ستبقى في ذاكرتي دائما".

واختتم صلاح: "سأكون صادقا كلوب طورني كلاعب وأنا كذلك ساعدته كثيرا، ساعدنا بعضنا البعض بطريقة كبيرة للغاية".

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