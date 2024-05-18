"ثلاثي هجومي".. التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي التونسي في نهائي أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي، لمواجهة الترجي التونسي، في العاشرة مساء اليوم السبت على استاد رادس في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية خلال المباراة، من أجل تسهيل لقاء الإياب، الذي يقام في القاهرة الأسبوع المقبل.

ووضع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر، اللمسات النهائية على خطة الأهلي المناسبة لمواجهة الترجي التونسي خلال المران الختامي أمس الجمعة.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول.

الوسط: إمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق.

الهجوم: حسين الشحات ووسام أبو علي وبيرسي تاو.

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