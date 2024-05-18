أن بي ايه: إنديانا يفرض مباراة سابعة على نيويورك في نصف نهائي الشرقية

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس: حقق إنديانا بايسرز فوزاً صريحاً جديداً على أرضه أمام نيويورك نيكس 116 103، وعادل الجمعة سلسلة نصف نهائي المنطقة الشرقية 3 3 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه).

وكان الكاميروني باسكال سياكام أفضل مسجّلي الفائز (25 نقطة و7 متابعات) وأضاف نجم الفريق تايريز هاليبورتون 15 و9 تمريرات حاسمة ولاعب الارتكاز مايلز تيرنر 17 نقطة و8 متابعات.

ونجح ستة من لاعبي بايسرز بتسجيل عشر نقاط أو أكثر.

وبعد تعرّضه لخسارة قاسية في المباراة الخامسة على أرض نيويورك، كان بايسرز محرجاً لتحقيق الفوز من أجل فرض مباراة سابعة حاسمة الأحد على ملعب ماديسون سكوير غاردن في نيويورك.

ويلتقي الفائز من هذه السلسلة في نهائي المنطقة الشرقية مع بوسطن سلتيكس متصدّر ترتيب الموسم المنتظم.

قدّم الفريق الأصفر أداء شرساً، ليسجّل 62 نقطة تحت السلة مقابل 38 فقط لضيفه، كما تغلّب عليه في التقاط المتابعات.

ارتمى لاعبوه على الكرات الثانية ولعبوا 35 تمريرة حاسمة، في محاولة لكبح جماح نجم نيكس وموزعه جايلن برونسون صاحب 31 نقطة.