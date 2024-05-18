رسمياً .. رفع اسم محمد أبو تريكة من قوائم الإرهاب وإعادة المحاكمة

الشارقة - اميمة ياسر - قضت محكمة النقض بقبول طعن ١٢١ متهم على إدراجهم على قوائم الإرهاب، أبرزهم لاعب الكرة محمد أبو تريكة، وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية وإعادة المحاكمة لمن طعن ومن لم يطعن والبالغ عددهم ١٥٠٠ أمام دائرة الجنايات.

كانت محكمة النقض قد أصدرت حكما بإدراج العديد من الإخوان على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات وتقدم عدد كبير من المحامين بالطعن علي الأحكام الصادرة وصدر حكم اليوم بإعادة نظرها مرة أخري أمام محكمة الجنايات .

تحريات أمنية على أعلى مستوى

ومن جانبه قال إسماعيل بركة المحامي بالنقض، بعد حذف إسم “أبو تريكة” من قوائم الإرهاب أصبح يستطيع العودة إلي مصر دون القبض عليه، أو عرضه على نيابة أمن الدولة.

وأضاف “بركة”: "برفع اسمه يكون قد جرت عليه تحريات أمنية على أعلى مستوى للتأكد من عدم انضمامه لأي جماعة إرهابية"، مشيرا إلى أن ما نسب له سابقا كانت تحريات مبدئية وليست نهائية.

وقال محامي "أبو تريكة": إننا كنا نظن أن الملف سينتهى عند هذا الحد لكن فوجئنا بالنيابة فى إبريل 2018 تقدم طلب مد المدة لخمس سنوات جديدة بموجب الطلب 5 لسنة 2018 وقضت محكمة الجنايات بإدراجهم، فقمنا بالطعن أمام محكمة الجنايات بموجب الطعن 12 لسنة 2023 واستمعت محكمة الجنايات لمرافعتنا اليوم، وقررت قبول طلبات النقض وإلغاء قرار محكمة الجنايات وإعادة القضية لنظرها مع دائرة أخرى.